爭權益、要安全！新北環保局工會赴侯蘇競總遞交陳情書

2018-10-31 10:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕「爭權益、要安全」！新北市環保局工會成員今天上午分赴侯友宜、蘇貞昌競選總部遞交陳情書，環保局工會理事長許效溢說，新北市連續7年獲選全國最乾淨城市，是清潔隊員每天辛苦努力及冒著生命危險換得的代價，盼市長候選人當選後能更重視清潔隊員的福利與職業安全。

環保局工會的5項訴求包括，外勤清潔隊員及技工工友清潔獎金全面調升至8千元，全面實施垃圾定點收運，職業安全衛生配備如雨衣應提高層級，環保局應設有一科長層級以上人員擔任工會聯繫窗口，每年三節國定假日加班加一補一（發給一日工資再補休一天）。

工會副總幹事連慎逸指出，清潔隊員工作辛苦，危險性又高，新北市收運垃圾的環境特殊，現行做法要求清潔車要進入巷弄收運，清潔車邊走邊收，很容易造成站在後車斗的清潔隊員傷亡，清潔車在窄巷內倒車，面對蜂擁而上丟垃圾的民眾，又易發生事故，所以希望比照台北市改為定點收垃圾。

連慎逸指出，清潔隊員收運垃圾風雨無阻，因此雨衣雨鞋等安全配備很重要，希望能提升品質，同時希望環保局能重視基層隊員心聲，至少要有科長層級以上的主管擔任溝通窗口。

侯友宜競總今天由總幹事林鴻池出面接下陳情書，林鴻池說，侯友宜重視清潔隊員的需求，當選後會盡量來改善清潔隊員的福利和權益；蘇貞昌競總由立委張宏陸出面接待，張宏陸表示，蘇貞昌肯定清潔隊員的辛勞，原本在環保政策就有提到要改善清潔隊員的福利，因此對工會提出的5項改革訴求，原則上都接受。