公民團體邀市長候選人辯論 遺憾涂拒絕

2018-10-30 11:50

〔記者陳璟民／嘉市報導〕「嘉義市長選舉公民提問聯盟」的代表，今早在市府前，對市長涂醒哲拒絕參加聯盟籌辦的下屆市長候選人政策辯論會表達遺憾，指涂有失民主進步價值；涂醒哲競選總部副總幹事黃嘉光回應，涂是對提問的型式、過程與地點，跟聯盟未達共識，但涂一開始就表示「給問，要讓大家問到飽」，歡迎公民團體到市府來提問、討論。

台灣圖書室文化協會、阿里山世界遺產協會、媒體改革運動學者管中祥、嘉義縣教師職業工會等，嘉義地區的二十多個公民團體共組聯盟，關注公共托育、高齡共生、勞動環境、文化保存、青年安居等五大面向，希望各黨派市長候選人，能在聯盟辦的辯論會上同台說清楚、講明白其理念與政策。

管中祥說，邀請時就將五大提問題目與方向交予候選人，議長蕭淑麗一口答應，前市長黃敏惠雖應允，但附帶涂必須參加的條件，涂以三分鐘回應時間太短為由拒絕，聯盟告知總統大選也是如此，而且市長選將應有能力在短時間說明及回應，但涂願跟黃敏惠辯論，或只進行個人提問，不想與其他候選人同台，但聯盟不會為任何個人或特定一組人這樣做，對辯論破局感到遺憾。

黃嘉光表示，競總的確有接到聯盟的邀請與要求，但雙方對於提問方式的看法不同，市政問題錯綜複雜，不是三言兩語或三、五分鐘就可以解釋清楚，否則所回答的內容恐怕不夠成熟、負責，所以聯盟規劃提問，與涂競總是未達共識、不是破局，而涂從未說只願跟黃辯論、不跟其他候選人同台，聯盟應是誤會了。

台圖室代表黃鈺婷說，肯定涂醒哲在「舊屋力」、老屋活化利用的推動成果，迄今不能苟同黃敏惠拆除舊嘉市郡役所，對黃回鍋參選的文化政策打問號，感慨不論誰當市長，文化政策遇到建設為主的市政思維就轉彎。

翻轉嘉義工作隊成員林詩涵表示，每位市長候選人都拋出托育、創業就業等青年利多政策，但說到底仍要開發工商、建大賣場，殊不知青年關注勞動權益保障下降及影響小店家的生存機會。