批林明溱開空頭支票 綠委：恐龍公園「連恐龍蛋都沒看到」

民進黨團記者會，控訴南投縣長林明溱開「空頭支票」。（記者方賓照攝）

2018-10-29 12:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕立院民進黨團今召開記者會，批評南投縣長林明溱2014年競選政見「九九峰侏羅紀恐龍公園」開發案，政策要票跳針，至今「連一顆玩具恐龍蛋都沒看到」；反觀南投多所國中操場在921重建後出問題，縣府皆不聞不問，等到民進黨立委介入才解決。民進黨團幹事長李俊俋批評，林明溱「空頭支票開一堆」，真的攸關南投發展的事卻一點都不處理。

李俊俋指出，九九峰侏羅紀恐龍公園開發案，縣府以1.2億元買土地，四年過去了，「連一顆玩具恐龍蛋都沒看到」；甚至105年、107年兩項BOT規劃案名稱一模一樣，得標廠商還是同一家，擺明空頭支票滿天飛。

民進黨蔡培慧立委指出，南投市「浪漫情人橋」新建工程，林明溱便宜行事，二月份時，情人橋都還沒有驗收，竟用竹子搭引道，讓民眾上去走。李俊俋批評，林明溱作為南投縣長，公共工程還沒驗收、完工，就開放在該場地辦活動，如果出事怎麼辦，把人民安全至於何地？

民進黨立委林靜儀並出示照片，指出南投許多國中在921地震重建之後，操場還是有問題，導致選手無法進行訓練，縣府10幾年來不聞不問，經校方拜託還得到「很窮」的回應。直到2016年學校向民進黨立委陳情，她經現場了解，並向教育部積極爭取補助，操場才得到改善。

李俊俋表示，林明溱空頭支票開一堆，攸關南投發展的事卻一點都不處理，而是等到別人處理完，才趕快來收割。