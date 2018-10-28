匹茲堡仇猶屠殺11死6傷 外交部慰問「台灣與美國人民堅定同在」

美國匹茲堡猶太會堂發生重大槍擊案。（美聯社）

2018-10-28 12:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國匹茲堡「生命之樹」猶太會堂於當地時間10月27日上午發生槍擊事件，已造成11死、6傷。外交部長吳釗燮已向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達我政府的慰問與關懷；外交部也強調，在此悲傷時刻，台灣與美國人民堅定同在，並反對暴力行為及任何形式的歧視。

美國匹茲堡「生命之樹」猶太會堂於當地時間10月27日上午，發生持槍濫射事件，已造成11人喪生，6人受傷。警方表示，開槍槍手為48歲的白人男子鮑爾斯（Robert Bowers），他在衝進會所時高喊「所有猶太人都該死」，在鮑爾斯所殺害的11名猶太教友之外，生命之樹槍擊案還造成4名警察在內的6人受傷，其中2人有生命危險。

美國總統川普對生命之樹槍擊案公開致哀。不過在譴責仇恨言論的同時，川普也向媒體強調，整起悲劇本來可避免，「要是會堂外有武裝警衛的話，事情應該就不會走向悲劇一途」。

外交部今天上午發布新聞稿，對槍擊事件中無辜傷亡的民眾及執法人員表達誠摯慰問及哀悼之意。

外交部表示，部長吳釗燮獲悉消息後，第一時間聯繫AIT處長酈英傑，代表我政府對不幸罹難及受傷的美國民眾表達慰問與關懷，同時嚴厲譴責兇手濫殺無辜的野蠻行徑。

外交部強調，在此悲傷時刻，台灣與美國人民堅定同在，並反對暴力行為及任何形式的歧視。