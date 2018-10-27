選前之夜場地遭批不中立 朱立倫：公平方式出借

2018-10-27 15:19

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜選前之夜借到板橋第一運動場前廣場，蘇貞昌競選團隊質疑新北市政府行政不中立；新北市長朱立倫今天上午回應，所有場地都是用最公平方式讓大家使用。

朱立倫今天上午11點赴土城區為同黨籍市議員候選人江怡臻站台，對於選前之夜場地出借遭質疑行政不中立一事，朱立倫表示，市府是用公平的態度去面對所有的申請案，不管是誰在申請場地的時候，所有規範都一樣，包括蘇貞昌競選辦公室雖然是違規使用，但市府就是要求補件就好，希望用快樂心情選舉，不要去斤斤計較。