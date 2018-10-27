鄭文燦合體「中壢周杰倫」 吸引上千選民

桃園市議員彭俊豪今成立競選總部。（記者許倬勛攝）

2018-10-27 13:50

〔記者許倬勛／桃園報導〕選戰越來越熱烈，競選總部紛紛成立，桃園市長鄭文燦作為綠營母雞，今安排4場黨籍候選人競選總部成立造勢活動，其中與市議員「中壢周杰倫」彭俊豪合體造勢吸引上千人，支持者高呼「凍蒜」，聲勢強強滾。

彭俊豪出身政治世家，其父彭添富曾任立法委員，現為桃園果菜市場公司董事長，鄭文燦說，彭俊豪雖有良好基礎，但4年來的努力有目共睹，新闢屬於自己的路，態度親切、問政穩健，仔細聆聽地方需求，也幫助年輕朋友爭取福利，為中壢地區掌舵、邁向美好。

鄭文燦向台下上千民眾喊話，呼籲大夥支持彭俊豪連任，也順便拉抬自己聲勢，「一票彭俊豪、一票鄭文燦，市長票高一點，但不是讓我走路有風，而是為桃園爭取更大建設、說話大聲」，民眾以掌聲與喝采回饋，氣氛熱烈。

鄭文燦讚譽彭俊豪關心年輕朋友，從社會住宅、青創中心到電競、滑板、熱舞等，都有他參與其中的身影，未來4年也會繼續站在第一線為大家努力。

鄭文燦表示下月3日將於中壢區老街溪附近成立南桃園總部，話鋒一轉稱讚前朝，說吳志揚開蓋老街溪的選擇相當明智，但工程有需要提升的地方，未來會設立各項設施、廣植樹木草皮，再結合捷運站，不僅灌木變喬木、小樹變大樹，未來舉辦藝術節可在老街溪河岸公園進行，上游到平鎮、下游到青埔總經費20億，「吳志揚打了一壘安打，讓鄭文燦帶大家打出全壘打」。