憂中國網軍顛覆 台聯籲制定「反統戰暨反滲透法」

台聯今天召開記者會，周倪安（左一）指出，距離選舉不到一個月，不過中國網軍的動作和攻擊讓台聯十分憂心。（記者蘇芳禾攝）

2018-10-27 13:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕假訊息充斥網路，前台聯立委周倪安表示，台灣政府用放任的態度，讓中國網軍五毛黨遍佈全國，將會顛覆台灣社會。台聯呼籲，政府應立即有所行動，盡速修正「國安法」並制定「反統戰暨反滲透法」，並號召全民防堵假帳號、假議題、假風向的魔爪。

網路假訊息層出不窮，台聯今天召開記者會，周倪安指出，距離選舉不到一個月，不過中國網軍的動作和攻擊讓台聯十分憂心。日前美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）來台時，點出中國散布不實消息，已是全球民主國家共同的挑戰。此外，每次台聯的候選人在臉書批評中國人權，或談到台獨問題，就會有許多中國帳號在下面留言攻擊。

台聯社運部主任歐陽瑞蓮也指出，境外假訊息流竄，敵人已經進入家、入戶到客廳、手機。日前新聞報導，有許多替特定政黨及候選人推文的IP來自荷蘭、日本、委內瑞拉，並且使用簡體中文，明顯是來自中國的假帳號。

台聯發言人葉智遠表示，中國紅色力量無孔不入，離選舉日已經不到一個月，越接近投票，這些人的手段會越激烈。政府若不應戰，除了本土政權可能會輸掉，台聯更擔心，會把台灣的主權給斷送掉。