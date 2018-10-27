韓國瑜批又老又醜惹議 網友：高雄曾獲評全球十大旅遊城市

高雄近年來大力轉型，把「重工業」翻轉成「無煙囪」產業。（記者張忠義攝）

2018-10-27 11:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜批評「高雄又老又醜」，引起網友質疑「為求勝選，也不該把高雄批得如此不堪？」並請韓看一下被全球旅人視為旅遊聖經的「孤獨星球」（Lonely Planet），高雄曾被評為「2018全球最值得旅遊」的10大城市。

高市府觀光局長曾姿雯表示，候選人應端出政策牛肉與可行計劃，不應以不實的批評，否定所有人的努力，對高雄人是不公平的，不僅高雄市府團隊不能認同，高雄市民也無法接受，反觀20年前國民黨執政「重北輕南」，把高雄市定位「重工業城市」，政黨輪替後，市府大力轉型產業，把「重工業」翻轉成「無煙囪」產業，使高雄的觀光旅遊軟實力得以被全世界所見。

網友翻出被全球旅人視為「旅遊聖經」的《孤獨星球》（Lonely Planet）評論，指高雄海濱、港口，充滿了各種特色的藝術建築和文化中心，幅員遼闊的土地上，眼前盡是驚喜；駁二藝術特區的文創新鮮感、愛河畔的愜意風光、英國領事館的燦爛海景，還有美食匯聚的魅力夜市，都成了最吸引觀光客的重點，當搭乘輕軌連結高雄各地的古蹟與城市，可見識到高雄正蓬勃發展。

《孤獨星球》是世界最大的專業旅遊指南，去年公布「2018全球最值得旅遊」的10大城市，台灣高雄與西班牙塞維亞（Seville, Spain）、澳洲坎培拉（Canberra, Australia）、義大利馬泰拉（Matera, Italy）等城市共同名列排名當中。

曾姿雯指出，網友所提是去年所公布評價內容，當時使高雄被評為「2018全球最值得旅遊」第5名的城市，觀光旅遊盛名躍居國際舞台，相較於韓國瑜口中的「又老又醜」字語，高雄人怎能接受這種不實的惡評？