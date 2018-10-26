館長言論惹議 道歉後再槓上議員：你他X的一直搞我?

館長最新貼文則再次道歉表示，「自己書念得不多，是個窮人、低俗粗人」但大方向仍是為了台灣加油、為台灣好。（圖擷取自《飆捍》臉書）

2018-10-26 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕知名網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」，日前在網路實況直播時，批評不簽「ECFA」（海峽兩岸經濟合作架構協議）導致社頭織襪業蕭條，但綠黨桃園市議員王浩宇表示，事實上是，「ECFA簽了，中國高品質低價格的襪子大量進來競爭，台灣傳統襪廠只會更慘」。事後館長也在臉書道歉坦承口誤，強調自己是真心幫弱勢。

陳之漢日前造訪彰化社頭襪子工廠，見社頭織襪業蕭條，認為是服貿、太陽花把社頭弄死，批評當年政府不簽ECFA，害社頭八成人沒飯吃。

織襪業做了8年的王浩宇表示，但事實上ECFA早就簽了，中國襪廠的機台等等設備，早就比台灣的襪廠要先進很多。而中國高品質低價格的襪子大量與台灣傳統襪業競爭，傳統襪業更慘。

王浩宇認為，台灣的襪業應該走高價市場，也不得不這樣走。王浩宇主張，「如果館長真的支持台灣產業，就不要嫌200元的襪子貴，我們投資的設備、研發成本，絕對值這個價格。」台灣的技術能做出連日本人都不見得能做的襪子。王浩宇直言，真的不懂，就不要一直發言了。

對此館長仍不甘示弱，指出自己也給很高的成本，甚至自己補貼，為的也是提供更多工作機會。怒嗆王浩宇，「你他媽的一直搞我????只因為你也在賣襪子????」。但貼文時又誤將綠黨的王浩宇指成民進黨罵。

館長最新貼文則再次道歉表示，「自己書念得不多，是個窮人、低俗粗人」但大方向仍是為了台灣加油、為台灣好，撇清自己真的不是國民黨的。

雙方隔空交火，引來一派網友批評，「館長怎麼每次都在散播錯誤訊息，太陽花是擋服貿、王浩宇是綠黨。不懂政治還每天評論政治，說不要惡鬥但整天罵髒話散佈惡鬥言論的好像館長也沒少過！」。

但也有另一派網友認為館長真心付出，支持館長以自己的方式回饋社會，替館長加油打氣。

王浩宇最新貼文也回應館長，「沒人要搞你，只是希望你查證再發言。」台灣的襪業真的很慘，ECFA簽了更慘，希望大家一起加油，做大市場。