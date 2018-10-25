為丁守中站台 吳敦義促讓「藍天再現」

國民黨主席吳敦義為丁守中站台。（記者簡惠茹攝）

2018-10-25 16:11

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長候選人丁守中今天在競選總部舉行「大陸各省市同鄉會後援會成立大會」，國民黨主席吳敦義出席站台時，頻頻讚揚蔣中正到台灣後，很多大事都是他做的。

吳敦義上台致詞時表示，今天是特殊的日子，甲午戰爭滿清割讓台灣，滿清時代國家的恥辱由國民黨締造的中華民國給光復回來，所以才有台灣澎湖變成現在的復興基地。

吳敦義指出，老蔣總統到台灣後，很多大事都是他做的，第一個，古寧頭戰役贏了，穩住金門，八二三炮戰也營了，後來又公正無私的把傅斯年、胡適之等文學術巨擘，安全護送到台灣，使中華文化傳承不會間斷，把故宮博物院國寶安全送到台灣，把北京上海中國銀行中央銀行分行數百輛黃金平安再送到台灣，穩住金融。

吳敦義表示，蔣中正還實施三七五減租，耕者有其田，解決農民問題，然後實施地方自治，從縣長市長議員開始選，後來逐步延伸到立法委員和總統直選，由老蔣總統奠定基礎，蔣經國總統推動十大建設、十大革新，成為亞洲四小龍之首，本人做行政院長、馬英九當總統的時候，更是亞洲四小龍中經濟成長率最高，10.63%，2013年恢復為四小龍之首。

吳敦義指出，現在還執政的6個縣市一定要保住，6都贏一個是一個，贏2個更好，贏3個更棒，把6個直轄市多贏幾個，藍天再現，2020年1月就要選總統和立法委員，2018年多贏幾個，蓄積更大的能量得到國民更大的信心，2020重返執政，撥亂反正。

吳敦義表示，民進黨執政後，經濟不好，社會不好，他不忍心講火車不好，不要因為不幸事件批評政府，所以他一個字都沒有批評，而是要用感情來講，誰希望發生這樣的事情？不能罵蔡英文也不能罵賴清德，但是台鐵要好好改進，改善台鐵安全設備。