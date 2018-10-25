徐耀昌大湖、卓蘭競選總部成立 承諾打造草莓、水果王國

2018-10-25 15:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長徐耀昌今天上午先後成立大湖鄉、卓蘭鎮競選總部。他表示，泰安鄉明年將引進2家五星級飯店，未來持續推動休閒農業帶動產業發展，並將優質農產行銷國際，打造大湖成「花果之鄉、草莓王國」，卓蘭「浪漫城鄉、水果王國」的特色城鎮。

徐耀昌的2場競總成立大會，都湧進大批支持者，前縣長傅學鵬、立委徐志榮、大湖鄉長胡娘妹、卓蘭鎮長詹坤金、縣議員徐欽鴻、楊恭林等人到場，傅學鵬、徐志榮等人都肯定他從立委到縣長重視農業發展，關心農民的權益有目共睹。

徐耀昌指出，大湖農產品豐富，尤其是大湖草莓聞名全國，上任以來舉辦草莓文化季、桃李觀光季、大湖尊梨節等活動，並協助爭取大湖酒莊聚落廊道的興建，以農業為基礎開發在地觀光特色，成立大湖後生添手團，輔導青年深耕地方，吸引更多年青人返鄉就業、創業。

他說，明年泰安鄉也將引進2家五星級飯店，將帶動周邊的大湖觀光發展，未來將推動大湖休閒農業慢活轉型輔導，串聯地區資源，發掘多元旅遊類型，規畫大湖市區日式散策小徑、花現鯉魚潭湖畔藝術廊道，將大湖打造成「花果之鄉、草莓王國」。

徐耀昌表示，卓蘭鎮一年四季均有優質美味水果，享有「水果王國」美譽，縣府積極行銷推廣，致力打通國外通路，曾帶卓蘭優質水果到香港展銷，讓果農辛勞耕種的產品有好的價格，增加收益，並舉辦水果節、新興梨、葡萄評鑑等活動，帶動農業與觀光發展。

他強調，若連任將卓蘭鎮打造成「水果王國、樂居山城」的特色城鎮，形塑浪漫台3線魅力景點，規畫景山橋整體景觀、花果鄉鐵皮屋改造及台3線、苗52線節點空間營造，打造新興遊憩據點，設置卓蘭農產推廣與展售中心、進行鯉魚潭周邊環境改善計畫，擴大休閒農業發展。