吳宏謀數度堅決請辭 賴揆沒准

2018-10-25 12:18

〔記者李欣芳／台北報導〕台鐵普悠瑪1021事故造成多人傷亡，交通部長吳宏謀在事發當天即向行政院長賴清德口頭請辭，吳宏謀今天上午表示，他的去留由長官決定。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）進一步透露說，吳宏謀數度堅決請辭，但賴清德院長到現在還沒有准辭。

吳宏謀今天出席行政院院會後的記者會，他稍早透露，台鐵局長鹿潔身今天已向他請辭，而他已同意對方辭職，吳宏謀今天並公開向死傷者一鞠躬公開道歉。

行政院今天召開院會，在院會後由吳宏謀與政務委員吳澤成、張景森、陳美伶等官員對外召開記者會，說明普悠瑪事故後續作為。

交通部今天向行政院院會提出「台鐵普悠瑪1021事故報告」，提及短期的改善作為，要在28日前路線進行安全檢查（車巡及徒步查道），強化相關防護措施；28日前全面完成普悠瑪列車特檢作業（包括車輛走行裝置、傳動裝置、動力系統、控制系統及ATP列車自動防護系統等）、全面執行列車ATP（自動防護系統）使用隨乘考核及教育訓練。中長期的改善作為，則是檢討ATP系統共同管理機制、研議推動「台鐵軌道結構安全提升計畫」。

吳宏謀表示，在事故當天他就陪賴院長搶救受傷乘客並安置後續醫療，他是用負責任的態度，認為自己必須要承擔，所以向賴院長請辭。

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