北市建議修法：非自住現值10萬以下課稅

2018-10-24 22:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕文化大學宿舍大群館被舉發收租金卻免繳房屋稅情形，引發外界對「房屋稅條例」第15條第1項第9款「住家房屋現值在新台幣10萬元以下者。」免徵房屋稅規定是否合理之探討。台北市政府財政局7月行文財政部建議修法，取消現值10萬元以下非自用住宅免徵房屋稅，但財政部認為各縣市無共識，因此回絕。

大群館今年中旬遭查，被爆出透過「拆戶」的方式，將房屋現值壓低至10萬元以下，借此規避繳房屋稅。對此，北市府財政局建議中央修正「房屋稅條例」，強調房屋現值若在10萬元以下應限定「供自住使用」、3戶以內者，始得免稅。

根據財政局統計，台北市住家總計90.6萬戶，其中供自住使用的有79.5萬戶，房屋評定現值小於10.8萬元以下的非自住房屋則有3.5萬戶，若真的修法，北市預計有3.5萬戶受影響。

北市府副秘書長陳志銘強調，房屋稅條例立法原意是為了要照顧經濟弱勢的低收入戶，也因為沒有戶數上限的規定，但若民眾擁有4戶、5戶以上，怎麼可能還算是低收入戶，為了公平起見，因此建請中央修法。

陳志銘說，今年7月曾向財政部提案修法，當時財政部認為各縣市未取得共識，因此決定維持現行條文，不過如今已有立委提案修法，下周將舉辦居住正義論壇第八場，屆時將以公開討論的方式，當面再次建議修法。