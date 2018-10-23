普悠瑪事故後痛定思痛 賴揆承諾「國家運輸安全調查委員會」下月送案

2018-10-23 14:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕普悠瑪列車事故造成重大傷亡，立委今於立院總質詢中再次提及，應儘速成立院級的「國家運輸安全調查委員會」，獨立調查海陸空事故。行政院長賴清德今答詢時承諾，下個月前將草案送達立院審議。

台鐵6432次普悠瑪號21日在宜蘭新馬站超速翻覆，釀18死、近200人傷的重大事故。賴清德今早赴立院總質詢前，親自代表行政院向罹難者致哀，希望傷者早日康復，並誠摯的向社會大眾致歉。

民進黨立委鄭寶清與親民黨立委李鴻鈞今天於立院總質詢中，均催促成立「國家運輸安全調查委員會」。賴清德回答鄭寶清提問時說，他在21日晚上就思考這個問題，因為這麼重大的事故，若交由台鐵自己的行保會或交通部調查，恐怕都沒辦法取得社會信任，因此他立即決定提高到行政院層級，由政委、工程會主委吳澤成召集成立調查小組。賴清德也強調，調查小組中不僅納入外部委員，且人數比例較多，現有9個外部委員。

鄭寶清強調，為求長治久安，希望「國家運輸安全調查委員會」儘快成立。鄭追問賴清德，行政院版本的「國家運輸安全調查委員會」相關條文仍未出爐，能否在這會期、甚至下個月前送達立法院？賴清德允諾說「沒問題」，他也指示交通部合併陸海空成立安全委員會，透過這次不幸事件「深刻檢討改進」，避免事故再次發生。

李鴻鈞也認同應儘快成立「國家運輸安全調查委員會」。李鴻鈞並在質詢時指出，台鐵存在多個核心問題，包括機械老舊、電線老舊、人員不足、人員過勞等，今天只看到一個事故，但其實都是幾十年的問題。

李鴻鈞說，根據統計2015年至2017年，台鐵行車事故就有1674件，平均一年超過500件，可見是長期積累，「隨時都在出現問題」，詢問交通部問題核心何在？

交通部次長王國材說，過去幾年中比較嚴重是正線出軌，經調查原因為人員疏失及軌道保養等，在訓練和SOP中做調整。賴清德也表示，行政院除了全面體檢普悠瑪，對台鐵各層面的體檢也「勢在必行」， 一定痛定思痛，通盤檢討，再提出解決之道。