高雄市長選情緊繃 陳菊：民進黨一開始警覺性不足

陳菊南下輔選時表示，國民黨利用網路是成功的。（記者洪臣宏攝）

2018-10-21 16:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市市長選情呈現緊繃，總統府祕書長陳菊今天承認，國民黨利用網路是成功的，民進黨一開始警覺性不足要檢討，不過她認為選戰還有30多天，民進黨對整盤策略上會再努力。

點名陳其邁陣營：要用萬變應付萬變

陳菊今天南下高雄輔選，她回覆媒體提問目前高市選情及有黨員改為支持國民黨候選人情況時表示，選戰是靈活的，面對瞬息萬變、網路時代，陳其邁競選總部最重要主事者，一定知道要用萬變應付萬變，未來會有其競選策略，多元社會會有很多不同意見，包括在網路上呈現，不只是網路這麼簡單，有其複雜性，會嚴肅面對。

一定要穩住高雄 陳菊：這是我們價值所在

陳菊說，在高雄民進黨或許還有做得不夠的地方，但改革方向沒有錯，如果沒有得到人民高滿意度認同，會再說明，她強調，高雄在台灣民主發展過程中有其重要性，歷經好幾代人努力，好不容易才讓國民黨下台，執政到現在也歷經很多困難，一定要穩住高雄 ，「這是我們價值所在」。

韓國瑜打「空戰」 陳菊：國民黨利用網路是成功的

面對國民黨韓國瑜在「空戰」占優勢，陳菊說，每個政黨都有其提名策略、選舉方法，她必須要說，國民黨利用網路是成功的，民進黨在整個選舉過程中一開始警覺性不足，但選戰還有30多天，民進黨對整盤策略上會再努力。