合體賴清德 蘇貞昌板橋造勢晚會氣氛爆棚

民進黨新北市長候選人蘇貞昌「母雞帶小雞」，今晚結合黨內市議員候選人，在板橋區舉辦大型造型晚會，行政院長賴清德與蘇貞昌合體登台。（記者方賓照攝）

2018-10-20 21:12

首次上稿 19:51

更新時間 21:11

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌「母雞帶小雞」，今晚6點半結合黨內新北市議員候選人，在板橋區舉辦大型造型晚會，現場座無虛席；新北子弟、行政院長賴清德在晚上8點左右與蘇貞昌一同進場，氣氛沸騰！

蘇貞昌今天上午說，新北市多以大漢溪作為南北區域分別，所以選在溪北、溪南各舉辦一場造勢大會，賴清德任職行政院長，也是新北市子弟，兩人將一起讓選民看到好的市長將能徹底改變一座城市。

板橋區大觀社區自救會稍早也在現場高舉布條陳情，痛訴「只顧選舉、強拆大觀」，布條上寫著「只顧選舉不顧人民、蘇貞昌面對大觀」，認為本案和當年蘇貞昌行政院長任內相關，所以到蘇貞昌造勢場合抗議。

新北子弟、行政院長賴清德與蘇貞昌一同進場，受至群眾熱烈歡迎。（記者方賓照攝）

賴清德與蘇貞昌合體推薦黨內新北市議員候選人

民進黨新北市長候選人蘇貞昌板橋區大型造型晚會現場座無虛席。（記者方賓照攝）