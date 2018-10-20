為黃素琴站台 陳歐珀砲轟林姿妙：把羅東的錢花光

2018-10-20 19:24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨羅東鎮長候選人黃素琴競選總部今天成立，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀站台時痛批，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙在羅東鎮長任內，鎮庫從1億700萬花到剩下500萬元，根本不是轉虧為盈，是把羅東的錢都花光！黃素琴也批評，林姿妙把鎮產拿到別鄉鎮隨便亂花，鎮內一點基礎建設都沒有，如果當縣長，實在不知道宜蘭該何去何從。

林姿妙陣營：胡亂抹黑

林姿妙陣營回應，民進黨每次都這樣抹黑，胡說八道，實在沒什麼好回應的，建議民進黨候選人讓選舉更正面，回歸政策面討論，還給選民乾淨的選舉。

黃素琴今天在羅東鎮興東路舉行競選總部成立大會，陳歐珀、民進黨宜蘭市長候選人江聰淵等人到場站台；陳歐珀致詞時說，林姿妙說她把羅東鎮轉虧為盈，但前鎮長林聰賢卸任後，鎮公所還有1億700萬元，還留下許多金雞母，但現在被林姿妙花到只剩下500多萬元，隔壁冬山鄉還有3億3000萬元，還做了80到90億的建設。

陳歐珀痛批，林姿妙不是轉虧為盈，是把羅東鎮的錢都花光了，林姿妙任內政策除「營養午餐免費」是自己做的，其他如自來水鉛管汰換、鎮內區域排水，都是他爭取的，任內根本沒有政績。

黃素琴也批評，羅東鎮近年交通、治安混亂，她看了很難過，再來就是鎮內的錢被亂花，難道鎮內的錢能夠拿到外鄉鎮花嗎？林姿妙就是這樣做，錢不是隨便亂花，要思考該怎麼花，她質疑，羅東這麼多年來，除了林聰賢有建設，林姿妙鎮長有做什麼事情？有什麼基礎建設嗎？

林姿妙陣營回應，民進黨每次都胡說八道，隨便說說，選戰應回歸政策面的論述，檢視自己對縣民要提供什麼未來，不是每天批評林姿妙，這樣一點意義都沒有，更與民主聖地價值違背，這樣的胡亂抹黑，林姿妙沒什麼好回應。