張麗善成立台西後援會 顏清標也來站台

2018-10-20 15:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長候選人張麗善、雲林縣台西區縣議員候選人吳蕙蘭聯合競選總部今天成立，現場有千名支持者到場力挺，連大甲鎮瀾宮董事長顏清標也來站台，張麗善表示，未來當選縣長，將推動麥寮港改制雲林國際商港，一定會為雲林帶來人潮和錢潮。

前來祝賀的地方人士，包括雲林同鄉會丁文祺、東勢鄉長林維戊、台西鄉長候選人林芬瑩、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、張麗善競選總部雲林後援會總會長吳政欽、行政院顧問許恆慈、雲林縣區漁會總幹事林傳育、前國大許丕修、前立法委員張嘉郡、前立法委員蔡啟芳、中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人。

雲林後援會總會長吳政欽也專程致贈包子及粽子給兩名候選人，祝福候選人「包中」，吳政欽表示，張麗善對縣政有宏觀的遠見，不斷為雲林未來的出路而努力，提出很好的政策，他相信唯有張麗善當選，雲林才有不一樣的未來。

顏清標表示，張麗善在立法院，為雲林爭取到最多經費，高鐵雲林站也是她力爭之下的成果，她雲林走透透，跑到都瘦了，不像他跑到哪裡人家都準備東西給他吃，他又不挑食，結果愈來愈胖，連前台西鄉長李培元幫他準備的背心都穿不下去。

顏清標呼籲民眾，疼惜阿味，要幫忙牽成張麗善，鄉親一起來當張麗善的運動員、當她的靠山，張麗善一定要當選！

張麗善表示，台灣現在面臨「五缺」，缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才，但台西全部都不缺，有湖山水庫的水、有六輕發的電、有全台灣40%的工業用地，更有很多的人才，因此她相信，只要有好的吸引投資規劃，一定可以讓台西富起來。

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