又失言？ 柯文哲：台灣女性都不化妝直接上街嚇人

2018-10-20 14:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午主持青年創業論壇，期間談及「美學」又失言了！柯文哲演講稱，美學是一種堅持，舉例來說，他就覺得日本美學比較漂亮，因為她們都化妝好才出門，不像台灣女性同胞，直接上街嚇人。

柯文哲指出，廣義的美學，不僅是一種堅持，也是一種責任，什麼是堅持？就是一定要很好看，「講個例子，在這邊跟女性同胞講這個實在是不好意思，但他去日本就覺得，日本女孩子比較漂亮，因為她們都會化妝好才出門，不像台灣女性同胞，直接上街嚇人。」抬下哄堂大笑後，柯也笑稱「你看，要失言了。」

柯文哲接著說，他以前也不太注重美學，但現在就開始以市長的角度去堅持，因為他如果不堅持的話，這個城市的文化水準會下降，就像公宅以前都是蓋得好、能住人就好，而他任內完工的健康、興隆公宅看起來就比較漂亮。

柯文哲還說，像北門也是個例子，現在去看北門對面那排房子，就會發現那個圍牆，市府花了22億元拆掉，因為那塊地是鐵路局的，「對方說你要拆我房子，覺得很難看是不是？那地順便買一買。」他就開始掙扎，到底要不要花22億元去拆他，之後三井倉庫拆除也花了1億元，所以美學是一種堅持，堅持才有漂亮。

柯文哲也提到，他現在最痛恨的，就是中華民國美學那道牆（北門斜對面），他很想把它炸掉，所以一定要把它解決，雖然想花錢弄掉，但那是私人財產，之後就要想辦法從台北燈節弄一筆錢，去把它修一修。