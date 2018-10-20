徐鑫榮拚頭屋鄉長成立競選總部 88歲雙親披掛綵帶

2018-10-20 12:04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉長候選人徐鑫榮，今天成立競選總部，包括立委徐志榮及大批鄉親到場力挺，徐鑫榮高齡88歲的雙親徐仁和及鍾菊妹為他披掛競選綵帶，象徵鄉政經驗傳承。徐鑫榮強調，將以多年企業經營的成功理念，帶領頭屋鄉邁向美麗田園。

徐鑫榮出身政治世家，祖父徐芳蘭曾任頭屋鄉長，父親徐仁和為頭屋鄉公所秘書退休，他在約20年前曾經參選苗栗縣議員，但高票落選，這次再次投入頭屋鄉長選戰，並獲前鄉長范雄達、江嘉勳等地方要角力挺。

徐鑫榮今天成立競選總部，包括立委徐志榮、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、頭屋鄉長江村貴及大批鄉親到場，替他加油、打氣。

徐志榮代表授戰旗，徐仁和與妻子鍾菊妹除替愛子全力拉票，也為他披掛綵帶，象徵鄉政經驗傳驗，現場「凍蒜！凍蒜」聲不絕於耳。

徐鑫榮指出，他將以多年企業經營的成功理念，規劃家鄉願景，大力行銷頭屋，帶動觀光人潮，營造商機；同時推動茶園復耕、朝觀光茶園方向發展，吸引青農回流，再創「明德茶」的光榮。

徐鑫榮表示，未來將凝聚青年的向心力，鼓勵成立協會，提倡正當健康休閒，讓留在家鄉的年輕人有歸屬感，並打造社區、街角、巷弄的景觀，營造城鄉新風貌，妝點休閒產業的景致，同時配合苗栗縣政府長照福利政策，提供鄉內老人優質安養環境等。