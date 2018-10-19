高雄市長誰會當選？ 宋楚瑜這樣說…

親民黨主席宋楚瑜今天到基隆替黨籍議員莊錦田站台，被問到高雄市長選情，宋楚瑜答覆「不好說」。（記者俞肇福攝）

2018-10-19 16:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕高雄市長選戰激烈，國民黨候選人韓國瑜抽中籤王1號，親民黨主席宋楚瑜今天到基隆替黨籍議員候選人站台，媒體記者詢問有關高雄市長選情，宋楚瑜三緘其口；宋楚瑜甚至還提起當年參選2004總統大選一事回應，還沒開票，一切都「不好說」。

至於，宋楚瑜究竟挺韓國瑜、還是挺陳其邁？他僅回應「都祝福」，團隊人員也跳出來緩頰，「主席的票，投不到韓國瑜、也投不到陳其邁」。

韓國瑜、陳其邁民調拉鋸緊迫，據最新民調顯示，目前陳其邁僅微幅領先，究竟高雄是否會「綠地」變「藍天」？宋楚瑜說，「誰知道（Who knows）？」民調不代表當選機率，現在選舉期間也有很多假民調，目前截至投票日還有1個多月，沒有人能預測選情會有什麼新狀況，尤其大都會跟偏遠郊區城鄉差距大，一切都仍有待觀察。

「每次開票都會跟預測有一些差距，自認選情很好的，也可能沒有開出來。」宋楚瑜以2004年總統大選一役回應，當年預估連宋配能贏民進黨，「為何開不出來？」他直言，就是有些狀況發生。宋楚瑜一番話是否影射今年選情？他否認影射，直說選舉結果難預料。

至於會挺韓國瑜，還是陳其邁？宋楚瑜說，「都祝福」，親民黨只希望認真做事的人當選，宋楚瑜說，不少候選人都曾致電邀請站台，但都只換回「祝福」二字。

宋楚瑜團隊人員也跳出來緩頰說，「主席的票，投不到韓國瑜、也投不到陳其邁身上」。宋楚瑜說，希望選舉能「放下藍綠」，大家都在同一條船上，無論誰當船長，重點是要能替民生找到出路。