蔡政府稱依法執行死刑 歐盟：不接受這種說法

2018-10-19 16:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕法務部8月底對李宏基執行死刑，成為蔡政府上任後首位就地伏法的死刑犯，引起歐盟對外事務部（EEAS）發表聲明，直指歐盟反對執行死刑，盼台灣政府採納國際專家建議，立即暫停執行死刑。歐洲經貿辦事處處長馬澤璉今受訪時說，蔡政府雖在事後向他們解釋，強調台灣法律有死刑規定、因此必須要執行，但歐盟並不接受這種說法，「有這樣的法律不代表一定要執行」。

馬澤璉並說，台灣政府也告訴歐盟，民進黨與民進黨政府長遠目標仍盼能廢除死刑，這是民進黨長期以來的一貫政策，「只是他們（民進黨政府）認為現在不是時候」；馬澤璉說，歐盟也不能接受這種說法，雖然他們了解有大約80％～85％的台灣民眾支持死刑，但依據幾年前歐盟委託中研院所做的民調，若提供民眾有別於死刑之外的替代方案，不只是單純支持或反對死刑的表態，支持死刑的民眾比例就會下降到50％～55％。馬澤璉強調，這是一個重要訊息，她認為，政府應該帶領社會進行這樣的討論。

馬澤璉說，蔡政府執行死刑當日，她人正在比利時等著領行李，聽到這個消息非常驚訝，很想立即搭飛機到台灣與現任政府溝通。

外界並關注蔡政府執行死刑的決定，是否影響台灣與歐盟間BIA（台歐盟投資協定）的談判進度？馬澤璉強調，此舉不會影響雙方協商進度，但歐盟對蔡政府執行死刑非常失望，雖然歐盟並不會藉BIA談判作為蔡政府廢死的籌碼，不過歐盟的確很希望了解蔡政府未來對死刑的態度，以及打算如何處理這個議題。