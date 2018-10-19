沒參與號次抽籤 林右昌：抽籤只是形式

2018-10-19 14:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長選舉候選人號次抽籤，民進黨市長候選人林右昌未出席，由選委會主委林永發代為抽籤，抽中2號，國民黨謝立功自己抽中1號，雙方戰火再啟。謝立功批評林右昌不出席是驕傲小公雞，林右昌競選總部發出新聞稿回應，抽籤只是一個形式、號碼也只是一個代號，重要的是他仍會秉持初衷，為翻轉基隆持續打拚。

謝立功說，他特別準備了一份「市長辯論會的邀請書」要親自邀請他辯論，可惜他選擇回避，他對林的缺席感到失望，但不意外，因為他一直躲在幕僚背後，或不回應，講到他的痛處，他就指責別人不用功，其實，不用功的是林右昌，只會宣揚他不是政績的政績，就像一隻驕傲的小公雞，卻不敢公開辯論。

謝立功說，林右昌沒來，不但對他不尊重，也是對全體市民的不尊重，市民應該有公開檢驗的機制，但林右昌都選擇逃避，只會利用龐大的行政資源做一些擦脂抹粉的工作，例如東岸商城，應該做更好的建設，否則一塊西裝料做抹布，實在可惜。

林右昌發新聞稿指出，因有預定的市政行程，再加上年底選舉，基隆市長只有兩位候選人，按照選委會規定，「先辦理登記的人先抽籤」，因此並未請假前往選委會，自行抽出號次。

林右昌認為，年底這場選舉的意義，不是連任當選，而是這3年多來，基隆市民能夠不分藍綠黨派，「只要大家有認同基隆的進步、基隆的蛻變，年底這一張選票，是投給基隆、投給基隆市，也是投給我們自己請大家投一張贊成票。」希望大家能投下一張對基隆未來城市發展信心的贊成票。

他說，因此，抽籤只是一個形式、號碼也只是一個代號，重要的是林市長仍會秉持初衷，為翻轉基隆持續打拚，也呼籲市民，年底選舉大家一起「投票挺基隆，進步向前走」，一起開創更幸福的城市。