花壇鄉長4選將抽籤 吉祥號碼出爐

2018-10-19 14:04

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣下屆花壇鄉長選戰今天抽籤，包括國民黨顧勝敏、民進黨陳振欽、無黨的李岳珉與賴世祥共4人都各自動員人馬浩浩蕩蕩前往抽籤，率先上場的陳振欽抽中2號時高喊：「勝利、成功」，緊接著李岳珉抽中3號時高喊：「三陽開泰、三元及第」，第3位上場的賴世祥抽中4號時高喊：「勢在必得」，最後一位上陣的顧勝敏則抽中1號籤王高呼：「一馬當先」。4名鄉長候選人旋即動員支持者遊街造勢，熱鬧滾滾。

花壇鄉公所今天上午湧入大批參選人與支持者，包括有花壇鄉長、鄉民代表、村長3類參選人與支持者前往抽籤，其中萬眾矚目的花壇鄉長，由登記順序展開抽籤，首先由民進黨陳振欽先抽，他在抽到2號時相當興奮，當場高喊：「勝利成功」，緊接著由鄉代轉換跑道參選鄉長的李岳珉抽到3號時高呼：「三陽開泰、三元及第」。

第3位由鄉代會主席轉換跑道參選鄉長的賴世祥抽到4號時高喊：「勢在必得」，賴世祥曾於2002年參選鄉長時抽到4號，這次再度抽到4號也相當巧合；最後一位上場抽籤的國民黨顧勝敏抽到1號籤王時高喊：「一馬當先、一定當選」，其父親顧金土也曾在2009年參選鄉長時抽到1號籤王，此次顧勝敏再度抽到1號，成為縣內父子倆先後參選鄉長都抽到1號的罕見例子，地方傳為佳話。