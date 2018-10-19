子女礦業公司被爆違法 林姿妙：豪雨沖刷導致

2018-10-19 10:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙遭到爆料，子女經營的益興礦業公司因曾違反水土保持法遭開罰，林姿妙今到宜蘭體育館抽號次時，強調子女公司礦場是因豪雨沖刷，才導致違法，選舉不該這樣抹黑栽贓；民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀則嘆了口氣表示，破壞山林危及人民財產，不容這種模糊說法，林姿妙應再講清楚。

林姿妙擔任羅東鎮長八年，聲勢一路領先對手陳歐珀。但她的大兒子林宜弘、大女兒林羿伶被爆料，在宜蘭經營益興礦業公司，其礦業租用地不僅位於地質脆弱的保安林內，還曾連續2年因違反《森林法》、《水土保持法》遭裁罰，民進黨籍立委陳亭妃認為縣長參選人應被高度檢驗，要求林姿妙應對此說清楚，講明白。

林姿妙今在國民黨立委許淑華陪同下，前往宜蘭體育館抽號次，被記者詢問到子女礦業公司曾違法的問題，許淑華幫林姿妙緩頰，她指出，林姿妙子女的公司曾被開罰是事實，但被開罰的原因是因為豪雨沖刷，導致承租土地有土石流發生，才會被開罰，並非開採行為刻意違法，是大自然的因素。

許淑華說，現在子女的礦場已符合規定，民進黨透過這樣齷齪的手法來打擊國民黨的候選人，相信所有宜蘭鄉親，會看得很清楚，做出最正確的選擇。

林姿妙則說，子女的公司其實沒有違法，且是做正當的事業，不要到了選舉就來抹黑、栽贓，這樣很不對，選舉應該公平、公開、公正，正面的來為社會服務，不要都在做一些不實的指控，她更強調，子女的公司沒有違法，都是因為豪雨沖刷，才導致被開罰。

陳歐珀被媒體詢問到此案後，嘆了口氣表示，好山、好水、好環境是宜蘭人的驕傲，也是縣民最珍貴的資產，環境永續更是宜蘭得核心價值，宜蘭人不容許任何家族或財團，破壞山林，危及人民的財產與生命安全，這件事情不容模糊，也不容掩蓋，他誠懇地呼籲，林姿妙應該說清楚，講明白。