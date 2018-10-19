桃園市長選舉抽籤 1朱、2陳、3楊、4吳、5鄭

2018-10-19 10:56

［記者謝武雄／桃園報導］年底桃園市長選舉，今天上午在桃園市選委會抽籤，5位市長候選人中，除民進黨鄭文燦、國民黨陳學聖未到場，由競選辦公室人員代抽外，其餘都是本人到場，其中1號為朱梅雪、2號陳學聖、3號楊麗環、4號吳富彤、5號鄭文燦。

抽籤順序則是按照當初市長參選登記順序，依序是陳學聖、鄭文燦、朱梅雪、吳富彤、楊麗環，其中陳學聖、鄭文燦是由競選辦公室主任武九齡、孫婉晴代抽，武九齡抽中2號立刻用兩隻大拇指比出「勝利」手勢，孫婉晴除比出5個指頭外，也用台語喊出「鄭文燦、有夠讚」。

另朱梅雪、吳富彤、楊麗環則是本人到場抽籤，朱梅雪抽到1號相當高興，立刻豎起左手大拇指喊讚；吳富彤則抽到4號後，不忘推銷「四通八達亞洲城」政見，楊麗環則是拿出書寫「楊麗環、江3底定」的捲軸。

5位候選人當中則以陳學聖團隊最為低調，武九齡抽籤完畢後隨即與離開會場，鄭文燦則是競選辦公室青年軍手拿5號牌子，高喊「鄭文燦、有夠讚」；楊麗環則是在扮成神力女超人的粉絲陪同造勢；朱梅雪強調，這是首次工人參選，要找回工人的尊嚴；吳富彤則不忘推銷其四通八達亞洲城政見。

朱梅雪、楊麗環紛紛下戰帖，要求鄭文燦陣營就中油觀塘第三天然氣接收站、藻礁、大潭電廠等重大議題進行公開辯論。