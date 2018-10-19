北市長選舉今抽籤 小野扮柯文哲講吉祥話

2018-10-19 08:56

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲今天由競選辦公室總幹事小野代抽，小野第一個到場，扮演柯文哲一口氣講出號碼1到5的吉祥話，他說，只要後面接著柯文哲，每個號碼都是幸運號碼。

台北市第7屆市長及第13屆議員選舉候選人姓名號次抽籤今天在信義行政中心舉行，小野率先到場，媒體詢問有預想抽到幾號嗎？小野假裝自己是柯文哲回答，1到5都不錯，「感謝台北市民讓我一路領先，二度執政，如果可以為台北市民服務，我三生有幸，感謝來自四面八方的鼓勵，祝福大家五福臨門」。

小野說，他自己的手氣好到不得了，1到5都非常好，沒有想說哪個對市長比較好，只要後面掛著柯文哲都是幸運號碼

媒體詢問為什麼柯文哲沒有親自到場？小野表示，市長在上班，7點半準時上班，員工都要7點半前到，柯文哲想一想，覺得自己講太多話輪到他講吧。

小野表示，抽出的號碼還不會加到行動競總上，畢竟明天不是競選活動，尤其被外界質疑是在公園舉辦，他們是辦園遊會，他會有30分鐘講故事，會講3個故事，希望畫面是阿公阿嬤帶著孫子，或爸爸媽媽帶著孩子坐在底下聽，他還有準備2台扭蛋機，一個扭蛋30塊錢以下，絕對不會違法，希望選舉開開心心走到最後，再執政4年。

小野補充，很多市民想找個地方去，他們會用行動競選總部，明天在七星公園有第一場活動，以園遊會方式，選擇在不同地點停下來，這次選戰打得太理性，主要都是在網路上面都是年輕族群，對於4、50歲以上很多選民情感要有一些抒發，本來市長說連選前之夜都不要，因為沒錢嘛，我們比較年紀大的說不行欸，我們的選舉有一種文化要讓大家發洩一下，雖然不會喊凍蒜但是會喊加油吧，一定會安排這種場面但是不會太多。