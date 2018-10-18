前立委鍾紹和收賄300萬 判刑7年半定讞

2018-10-18 16:29

〔記者張文川／台北報導〕前國民黨立委鍾紹和被控任內幫忙聚利順公司「喬」高雄港接駁作業申請案，收賄300萬元，高雄高分院更一審去年8月將他依職務收賄罪判刑7年6月、褫奪公權5年，沒收300萬元；最高法院今駁回鍾上訴，全案定讞，鍾紹和確定必須入獄。

最高法院已通知最高檢察署啟動防逃機制。

判決指山，2010年間，新加坡商永順集團所屬聚利順等公司，業務實際負責人董欣耀（不起訴），因港外駁油申請案無法通過，找時任立委鍾紹和幫忙，鍾指示助理發函環保署表示關切，並2度在國會辦公室召開協商會，邀請聚利順公司員工、交通部和經濟部等單位派員參加。

隔年4月15日，董欣耀邀請鍾紹和到公司洽談，涉嫌交付300萬元賄款，希望能夠積極處理申請案，鍾乃於隔月17日，又請交通部等單位人員開會協商，會中決議該申請案管轄機關為經濟部，並請修正石油管理法，將海域範圍納入規範，同時向董報告進度。

後來，申請案礙於現行法令無法通過，鍾紹和乃指示助理草擬「擴大高雄港區域管理範圍五浬海上範圍」提案，透過其他立委在全體委員會議提案，並做成附帶決議，由立法院函送行政院參酌。不過，後來經綜合考量擴大外海水域之需求並未通過。

鍾案一審判8年徒刑，二審改判7年半，更一審也判7年半，最高院今駁回上訴，全案確定。