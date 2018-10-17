藍營憂選務不中立 吳敦義要求結合各地方力量共同看好

2018-10-17 16:56

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日下午召開中常會，根據該黨發言人洪孟楷轉述指出，會中多位中常委提醒在選舉剩下38天，要提防宛如「流行感冒病毒」，會不斷變種、變型與變化的民進黨選舉奧步，會中還有人擔心選務人員目前還缺額50％，可能讓蔡政府後續會有「上下其手的空間」，導致選務不中立，因此要求立法黨團幹部加強監督並了解行政機關作為。

據轉述，國民黨主席吳敦義在裁示時回應，黨部將結合各地方力量與組織、社團，共同看好選務機關，絕對會要求公平、公正、客觀，維持選務中立。

洪孟楷指出，多位國民黨中常委擔心，選舉只剩38天，要提防民進黨出選舉奧步，還有人用「流行感冒病毒」來比喻，指控民進黨的奧步是會不斷變種、變型與變化，吳敦義則回應說，已故國民黨高雄市長候選人黃俊英當年就是遭受民進黨的奧步影響，對手陳菊競選總部在投票前一天晚上11點多指控黃俊英涉「走路工事件」，前總統陳水扁則在投票日當天違反行政中立，在媒體前發表黃俊英的「走路工事件」被抓到，未來就算當選也無效的不實言論，最後導致黃俊英落敗，這就是民進黨奧步的教訓，並藉此與中常委分享。

洪孟楷並指出，中常委還提及這次公投與九合一選舉合併舉辦，由於選票會很多，可能導致領票、投票時間過久，如果投票當天下午4點鐘還來不及完成，中選會將如何因應？要求立院黨團幹部在立法院質詢時要求中選會在投票前應向國人說清楚、講明白，確認相關程序，保障投票人權益。

此外，洪孟楷還指出，中常委也擔心由於選務人員目前還缺額50％，可能讓蔡政府後續會有「上下其手的空間」，導致選務不中立的情況，要求黨團幹部要加強監督並了解行政機關作為。