民進黨部3問楊吉雄 質疑與林姿妙政商關係複雜

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財（右）、前主委林進財（左3）及民進黨宜蘭縣5合1聯合競選委員會總幹事黃適超（左2），今一同召開記者會，要3問楊吉雄。（記者林敬倫攝）

2018-10-17 14:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣黨部今在宜蘭縣議會召開記者會，批評國民黨前立委楊吉雄操守有問題，並3問楊吉雄，質疑楊是國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙的幕後大金主，政商關係複雜。林姿妙陣營回應，抹黑別人不會使自己變高尚，下一次會不會變成罵過陳委員的郭台銘成為林姿妙的金主?請問陳委員與民進黨是在跟楊吉雄選舉嗎?

退出政壇10多年 楊吉雄：沒參與這次選舉

楊吉雄回應，他已76歲，退出政壇10多年，加上與陳歐珀私交也不錯，並沒有投入這次選舉，也婉拒任何選舉職務，被民進黨指控他覺得很無辜，他認為，選舉不該這樣選，應該討論政策面，否則台灣會玩完。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財、前主委林進財及民進黨宜蘭縣5合1聯合競選委員會總幹事黃適超今一同召開記者會，要3問楊吉雄，高喊「支持林姿妙等於支持楊吉雄?」、「拼出誰的好生活?財團?楊吉雄?縣民?」「林姿妙講清楚說明白!」等口號，更把看板上楊吉雄的名子，改為「羊雞熊」的圖案，諷刺意味十足。

黃建財說，林姿妙除了不會批公文，在媒體面前支支吾吾，還有「吃飯免錢、讀書免錢」政策，無健全財務計畫，亂開社福支票，要債留子孫，甚至與犀牛皮立委楊吉雄政商關係複雜，林姿妙對此要說清楚講明白。

林進財補充說明指出，楊吉雄曾經在游錫堃跟張軍堂競選宜蘭縣長時，鬧出「犀牛皮事件」的笑話，將張軍堂假博士的事情當作真的，還出來大肆宣傳，是假新聞的始祖。

林進財說，楊吉雄在2000年總統選舉時，也鬧出宋楚瑜興票案烏龍爆料，讓宋楚瑜落敗，他更指出，楊在選國民黨中常委，也曾大方送禮賄選被查獲。

林更指出，更離譜的是，他曾編造假文件，向經濟部詐領「和平水泥專區定置漁具補償金」及「員工資遣費」，遭判刑2年6個月，如果這樣壞事做盡的人，成為林姿妙的大金主，他憂心未來的宜蘭縣政，會因此昏天暗地。

黃適超則表示，公民社會公開透明，是政治人物最基本條件，政商關係越簡單，施政才會親民，他要3問楊吉雄，是不是林姿妙的幕後操盤手，是不是林姿妙的幕後大金主?是不是林姿妙家族的生意夥伴?這些楊吉雄與林姿妙都要說清楚講明白。

林姿妙陣營回應，下一次會不會變成罵過陳委員的郭台銘成為林姿妙的金主?抹黑別人不會使自己變高尚!選戰到現在一路的抹黑，選民看得都累了!陳委員是唯一一席宜蘭縣的立委，請為端正選風以身作則好嗎?選民會期待候選人能夠用正能量爭取民眾的認同，姿妙也會努力往這個方向繼續堅持，更期待民眾在未來30幾天的日子堅定的支持姿妙。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財（左2）、前主委林進財（右2）及民進黨宜蘭縣5合1聯合競選委員會總幹事黃適超（左），今一同召開記者會，要3問楊吉雄。（記者林敬倫攝）

前主委林進財補充說明指出，楊吉雄曾經在游錫堃跟張軍堂競選宜蘭縣長時，鬧出「犀牛皮事件」的笑話，將張軍堂假博士的事情當作真的，還出來大肆宣傳，是假新聞的始祖。（記者林敬倫攝）

民進黨宜蘭縣5合1聯合競選委員會總幹事黃適超表示，他要3問楊吉雄，是不是林姿妙的幕後操盤手，是不是林姿妙的幕後大金主?是不是林姿妙家族的生意夥伴?這些楊吉雄與林姿妙都要說清楚講明白。（記者林敬倫攝）