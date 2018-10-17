徐定禎批財產交代扯謊 徐耀昌嗆選戰勿攻擊家人

徐定禎競選總部文宣主任賴秋祺依據公務人員財產申報資料，批評徐耀昌陣營公然說謊。（記者鄭名翔攝）

2018-10-17 12:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎競選總部指控國民黨籍縣長徐耀昌自肥，在南庄鄉買獨棟豪華別墅贈與岳母，徐耀昌陣營則反駁該建物是縣長岳母自行花錢建構的10年老屋，提告對方妨害秘密。今早徐定禎陣營再列出徐耀昌財產申報資料，指出該別墅3筆土地皆登記於徐耀昌名下，批對方說謊要求道歉。徐耀昌陣營則指此事屬私人領域，不做回應。

徐耀昌競選總部發言人李乙廷表示，該土地是縣長岳母疼愛女婿，故花錢買下登記於徐耀昌名下，屬家族私領域的事，但對手卻不斷針對徐耀昌家人、妻小大作文章，而不回歸縣政主軸討論，很不厚道，徐耀昌陣營不會道歉，也不願與之起舞多做回應。

徐定禎競選總部文宣主任賴秋祺指出，根據監察院官網開放公開查詢的財產申報資料，明確指出徐耀昌岳母居住的別墅3筆土地皆登記於徐耀昌名下，質疑徐耀昌總部聲稱「岳母自行花錢建構」說謊，痛批徐耀昌已無誠信可言，甚至浪費司法資源針對公開資訊提告妨害秘密，要求對方公開道歉。

李乙廷則強調，長輩將財產留予晚輩是家族常見之事，且屬私領域範疇，不該淪為選戰鬥爭工具，呼籲徐定禎陣營以實際政見討論取代對縣長家人的攻擊，徐耀昌陣營不對此私領域事情再做回應。