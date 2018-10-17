提北捷延伸、第二條北宜高 林信華：要有勇氣去爭取

2018-10-17 10:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕無黨籍宜蘭縣長參選人林信華，今公布他的「宜蘭縣治縣方略」，強調宜蘭發展關鍵在於「經濟動能」，宜蘭要成為北台灣生活居住區，他要爭取台北捷運延伸宜蘭、第二條國道高速公路，讓北漂青年能返鄉生活。至於經費怎麼來，林信華說，「有理想就要有勇氣去爭取！」

林信華今在溪南辦公室舉辦茶敘，同時發表他的治縣方略給宜蘭縣民；將政見分為5大項，有民生、再塑、典範、國際以及12鄉鎮政策。

林信華直言，宜蘭過去主政者都「關」在宜蘭，導致經濟動能發展不足，人口也僅剩45萬7千人，他希望將宜蘭與北台灣結合，將宜蘭定位為生活居住區。

他說，要達成這樣的目標，需要新的高速公路，他要爭取第二條北宜高，從新北市雙溪經濱海公路連接蘇花改，另外，北捷也要延伸到宜蘭來，有捷運路網，交通接駁也能建置完成，讓宜蘭人可以通勤至台北工作，台北人也能移居宜蘭。

不過，高速公路、北捷路網經費龐大，林信華回應說，有理想就要有勇氣去爭取，北宜直鐵經費粗估需1200億，還要穿過翡翠水庫，但他的高速公路及北捷，經費只需直鐵的一半，「比遙遙無期的北宜直鐵更有想像空間」。

對於宜蘭觀光行銷，林信華也說，20年來歷任縣長行銷宜蘭只有冬山河跟童玩節，沒有第三個選擇，是宜蘭最大危機。

他認為，要從全縣角度舉辦兩大活動，結合北台灣生活圈，將兩大重要節日擴大至北台灣，以資源共享方式舉辦才有新意。

至於爭議的農地、農舍問題，林信華強調「農地農用」，他批評其他人都沒抓到重點，農民賣地問題在於務農賺不到錢，他要成立農產公司專門行銷，「以後農民只要負責生產，行銷全交由縣府處理」。

林信華說，全縣233村里他都走過，深刻體會宜蘭問題，他的治縣方略是他兩年來彙整出的宜蘭狀況，要讓年輕人返鄉，將宜蘭打造成銀髮社會典範，這也是所有宜蘭人的希望。