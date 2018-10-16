市議員參選人 「堵」不到鄭文燦 「藻礁」毛巾丟座車

時代力量桃園市議員參選人劉祐龍今天「堵」鄭文燦不成，將「藻亮台灣，礁傲世界」毛巾丟向市長座車。（劉祐龍團隊提供）

2018-10-16 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦14日下午在高鐵桃園站前廣場參加原住民聯合豐年祭活動上台致詞時，時代力量桃園市中壢區市議員參選人劉祐龍突然走上舞台階梯，高舉「藻礁換深澳，桃園人不是民進黨的祭品」及「民進黨欠桃園人一個道歉」標語，大聲抗議；今天（16日）下午，劉祐龍再度到文化公園集會所前「堵」鄭文燦未果，把印有「藻亮台灣，礁傲世界」的毛巾丟向市長座車。

對此，桃園市政府新聞處長張惇涵晚間受訪時直指，市議員參選人把藻礁當作選舉造勢，是消費藻礁的廉價做法，市府不會隨之起舞。

劉祐龍說，原本要將「藻亮台灣，礁傲世界」毛巾送給市長鄭文燦，希望市長不要放棄保育千年藻礁的初衷，但市長匆匆離去，不願理會，因此，他憤而將毛巾丟向市長座車。

劉祐龍還說，在擂台上丟出毛巾，象徵比賽的棄權。他認為，鄭市長默默接受中央停建深澳，來犧牲藻礁的態度，以及市府對於觀塘案的4項立場與4點要求，根本就是棄權的作為！他會持續向市長表達立場，希望桃園不要成了行政院的「細漢ㄟ」！