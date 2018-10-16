陳學聖爆青年體驗學習園區遭鎘污染 環保局：經查符合規範

2018-10-16 17:07

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市府斥資6000萬元在新屋區永安漁港旁興建「青年體驗學習園區」，預計年底完工；桃園市長候選人陳學聖團隊指出，接獲民眾爆料指稱，建地疑遭人傾倒廢土回填，建地用土還被檢驗出鎘金屬，痛批市府罔顧民眾生命安全。對此，桃園市環保局解釋，經派員到指定地點勘查，初步抽驗建地用土符合規範20ppm內，無污染疑慮，且送驗的土壤來源不明，近期會派員加強巡邏。

陳學聖團隊說，鎘金屬主要來源有電鍍、採礦、電池和化學工業等排放的廢水，眾所周知，鎘的毒性很強，主要蓄積在腎臟，會引起泌尿系統的功能變化，桃園20多年前傳出「鎘米事件」，如今又被檢測出鎘金屬含量超標，難道政府想毒害青年嗎？

陳學聖競選辦公室媒體發言人魏佑任說，青年體驗學習園區位於永安漁港旁，與海岸線距離相當近，而最近引發軒然大波的「觀新藻礁」就在永安漁港旁以北的海岸線，鎘污染難道恐經由雨水沖刷，流到海洋，影響藻礁生態，鄭文燦信誓旦旦自詡對藻礁相當重視，卻始終不願正面回應當初對藻礁的承諾，如今又以鎘污染廢土回填青年體驗學習園區，不但毒害青年，更可能污染海洋，逼死藻礁，種種作為令人髮指。

環保局澄清，5月時，市議員詹江村透過辦公室送來一包來源不明的土壤，指稱是園區內遭污染的廢土，來源不明，但經XRF儀器快篩符合建地標準值20ppm內；今天陳學聖團隊又稱建地用土有鎘金屬，派員到指定地點初步抽驗符合規範，目前將土壤送樣檢測，待進一步報告出爐。

青年事務局指出，園區建築主體泰半完工，由於建地位於海岸旁屬於沙質地，地勢較不平穩，部分設施需要土方填平，但所有的建材都是透過合法招標獲得，來源很清楚可查證，絕無可能「廢土回填」。