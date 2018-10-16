抗議假新聞抹黑 林智堅競總對聯合報、謝文進服務處主任提告

抗議假新聞抹黑，林智堅競總針對聯合報、謝文進服務處主任提告。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-16 13:51

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅競選辦公室下午召開「假新聞，真抹黑」說明記者會，針對聯合報散佈不實資訊提出聲明，辦公室主任黃任瑋與律師蔡政峯表示，今聯合報中台灣焦點頭版半版廣告，以報導格式刊載不實資訊，斷章取義抹黑市府與林智堅，混淆讀者視聽，將依公職人員選罷法104條「意圖使候選人不當選」提起法律訴訟。

黃任瑋表示，今日聯合報中台灣焦點頭版半版廣告，以新聞報導格式，刊載不實資訊，斷章取義抹黑市府依法辦理的限制性招標，並對林智堅行政中立做出不實指控，版面僅於邊頁以極小字註明廣告，利用媒體散佈謠言，混淆讀者視聽。

作者吳桂芬為市長候選人謝文進服務處主任，卻連續多次以記者報導採訪方式，散佈不實資訊，「假新聞、真抹黑」意圖使人不當選，做法顯然極有疑慮，黃任瑋呼籲，聯合報為傳遞新聞資訊的中立媒體，即便刊登廣告，應確實做到報紙內容查核，競選辦公室將協同律師共同針對聯合報、吳桂芬，採取法律行動。

黃任瑋指出，聯合報自選戰開打來，不斷配合特定候選人團體推出新聞報導，黃任瑋呼籲聯合報應謹守媒體自律，避免影響報社之中立性。

律師蔡政峯表示，吳桂芬以記者採訪報導方式，散佈不實內容，製造謠言，企圖影響選情，涉嫌違反選罷法104條，意圖使人不當選，將與團隊蒐集相關資料，採取法律上的行動，針對吳桂芬、聯合報提起法律訴訟。