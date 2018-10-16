國際刑警組織推案力道加大 我洽請友好國家為我發聲

外交部國組司司長陳龍錦（左）出席例會。（記者呂伊萱攝）

2018-10-16 10:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕第87屆國際刑警組織（INTERPOL）大會下月召開，我推案參與力道加大。外交部今天表示，我方盼以觀察員身份出席INTERPOL，刑事局長蔡蒼柏已致函INTERPOL秘書長史托克（Jürgen Stock），外交部也指示駐館洽請友我國家給予支持、協助，希望友我國家在執委會中為我發言，促成有利我方的討論與決定。

INTERPOL大會將於11月18日至21日在阿拉伯聯合大公國杜拜召開，我自2016年起重啟推案，今年第3度致函給INTERPOL表達盼望參與訴求。警政署刑警局長蔡蒼柏於9月致函INTERPOL秘書長史托克，申請以觀察員身分出席，並盼有意義參與該組織的會議、機制及活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」及參加訓練活動。外交部表示，該函已於9月17日送達位於法國里昂市的INTERPOL總部，惟未有回應。

外交部國組司長陳龍錦今天在例會中表示，政府持續努力推案，已獲得許多理念相近國家的了解及支持，為後續推案累積相當可觀及正面的動能。陳龍錦說，刑事局致函後，我駐館也配合接觸友好國家，請他們給予支持和協助，洽請友我人士在執委會中發言。

陳龍錦說明，我推案強調專業訴求，要以觀察員身份出席INTERPOL，要先通過執委會討論，才能由秘書處和地主國寄發邀請函，「執委會討論是第一關」。執委會將在大會前召開，若進入討論提案階段，則以表決、而非共識決方式決定，「希望執委會討論台灣參與案，並能做成對我方有利的決定」。

外交部將持續與內政部警政署等相關機關密切合作，促請INTERPOL針對台灣有意義參與做出務實可行的安排，以確保全球共同打擊跨境犯罪的努力不會出現缺口及漏洞。

INTERPOL成立於1923年9月，現有192個會員國，旨在確保及促進各國刑事警察間的相互合作，為僅次於聯合國的全球第二大政府間國際組織，也是全球警察共同打擊與防制跨境犯罪最重要及最大的合作平台。

INTERPOL主席原為中國公安部副部長孟宏偉，但因被中共調查消失，目前由韓國副主席金正洋代理主席。執委會代表國另包括美國、加拿大、巴西、法國、比利時、俄羅斯、摩爾多瓦、新加坡、韓國、南非、奈及利亞與阿爾及利亞。