結束「聖誼之旅」 陳建仁：教廷肯定台灣貢獻、雙方關係緊密

副總統陳建仁結束「聖誼之旅」，於16日清晨搭機返國。（記者朱沛雄攝）

2018-10-16 07:50

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕副總統陳建仁結束「聖誼之旅」，於今天清晨搭機返抵桃園機場，他在機場簡短說明此行成果指出，此行與教廷的多位高階神職人員會晤，討論台梵兩國近年來共同推動的人道慈善救援、文化交流、跨宗教對談等合作計劃，他們都非常肯定台灣的貢獻和努力，強調台灣和梵蒂岡合作的關係相當的緊密，讚譽台灣是教廷重要的人道救援慈善夥伴。

陳建仁表示，這一次的「聖誼之旅」一切順利圓滿成功，先教宗保祿六世等7位聖人的封聖大典共有10萬多人參與，來自西班牙、德國、義大利、薩爾瓦多、宏都拉斯、玻利維亞等上百個朝聖團體及國家特使來參加封聖大典，場面相當盛大。

陳建仁說，他以特使團團長的身分向教宗方濟各當面轉達蔡總統跟我國全體人民以及天主教教友的祝賀和問候，並當面邀請教宗能夠擇期來訪問台灣，降福台灣人民，教宗也很善意親切的回應。

陳建仁指出，這次的「聖誼之旅」，他與教廷的多位高階神職人員會晤，討論台梵兩國近年來共同推動的人道慈善救援、文化交流、跨宗教對談等合作計劃，他們都非常肯定台灣的貢獻和努力。

陳建仁說，此行特別在聖伯多祿大殿聖詠小堂舉行了「為台灣與世界和平祈福彌撒」，由嘉義教區主教鍾安住神父主禮，他及妻子衷心向天主祈求，希望天主能夠保佑台灣人民還有世界和平以及全球的永續發展；此外，也到極具有和平象徵意義的卡西諾山上的聖本篤隱修院參訪，並且在聖本篤與聖思嘉的墓穴前祈禱，也請天主引領兩岸走向和平對話的道路，共同為兩岸人民的福祉還有經濟繁榮一起來努力。

陳建仁表示，在這一次的聖誼之旅行程當中，很高興能夠跟在梵蒂岡、義大利的我國神父、修士、修女們，以及旅居義大利的僑胞和台商會晤，代表政府感謝他們在海外奮力的打拚、為國爭光表達最高的敬意和謝意，希望他們在海外能夠繼續的支持台灣，讓台灣在世界八方、讓全世界看得到台灣。