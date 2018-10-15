黨職併公職溢領退俸政務官 17人僅3人還錢

17名「黨職併公職」的政務官共溢領3405萬元，至今竟僅3人返還140萬元。綠委呼籲考試院加快催款，銓敘部長周弘憲（見圖）表示，不返還者，將移送法務部行政執行署強制執行。（資料照，記者朱沛雄攝）

2018-10-15 21:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」去年5月上路，規定一年內追討「黨職併公職」溢領退休金，不過，該條例上路至今逾一年，17名「黨職併公職」的政務官共溢領3405萬元，至今竟僅3人還錢，返還款項僅140萬元。綠委呼籲考試院應加快催款速度，銓敘部長周弘憲表示，不返還者，將移送法務部行政執行署強制執行。

立法院司法及法制委員會今邀考試院秘書長李繼玄與相關官員業務報告、備詢，民進黨立委李俊俋質詢指出，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」去年5月10日上路，銓敘部今年5月12日清點時發現，有219人溢領退休金，總金額高達2億1932萬餘元，其中17名政務人員，應繳回3405萬元。

不過，銓敘部原訂定今年8月10日為政務人員還款期限，但李俊俋指出，17名政務人員中，至今竟僅有3人還錢，總金額僅140萬元左右。而所有黨職併公職退休人員的溢領總款項，至今僅追回6434萬元，要求考試院、銓敘部儘速催款。

李繼玄答詢表示，由於部分政務人員提出訴願，仍須依法辦理；周弘憲表示，如未繳回款項者，將移送法務部行政執行署處理。李俊俋呼籲，相關單位「動作要快」，才能藉此落實轉型正義等工作。