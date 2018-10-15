竹市前議長鄭成光力挺許明財 大動作在議事堂表態

2018-10-15 14:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會前議長鄭成光今天在市政總質詢時，不是質詢市政，而是公開號召國民黨員歸隊！鄭成光說，他看不懂現在竹市的政治，「政治變色龍」一大堆，綠的不綠，藍的不藍，有些人已無政治人格，他表態會力挺國民黨提名的市長參選人許明財，更呼籲國民黨員歸隊，不要當政治變色龍。

鄭成光說：「林前市長林政則市長是他尊敬的市長，林前市長當過副主席也代理過主席，但現在這樣做對嗎？一個忠貞黨員，把一生奉獻給國民黨的，但就在這一刻統統都毀掉了，很多黨員都來問我，為什麼會這樣呢？我也不知道啊，他怎麼忽然間這樣子，我真的也不知道啊。」

鄭成光說：「我想林政則市長 應該哪一天有空啊，他應該跟我去17公里、19公頃去散散步，我也跟他聊聊天， 你今天怎麼會有這些政績呢？沒有我從旁幫助的話，你哪來的這些政績？你今天不幫許明財，你去幫別人，一個當過副主席、一個當過代理主席的人，能這樣嗎？」

鄭成光說，政黨政治不應該這樣子，他呼籲林前市長應該回歸到國民黨，來幫忙國民黨，他也強調會力挺許明財，因為許明財是國民黨提名的市長參選人，政黨政治應該有政治倫理與道德。

對於市議員鄭成光今天大動作在議事堂表態力挺許明財，國民黨新竹市黨部也呼籲國民黨員要團結，不應被有心人分化，應全力支持黨提名的參選人，但對於前市長林政則的態度，黨部則不願多做表示，強調選民會清楚分辨的。

相關影音