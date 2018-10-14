新住民競選後援會成立 張麗善為新住民發聲

新住民姊妹成立後援會力挺張麗善。（記者廖淑玲攝）

2018-10-14 22:01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長參選人張麗善今天在虎尾競選總部舉辦新住民一日成長營，並成立新住民競選後援會，張麗善除發表保障及維護新住民政見，承諾給雲林新住民朋友最實質生活改善。

具新住民身分的立委林麗蟬、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、雲林越南同鄉權益促進協會理事長陳觀嬌、雲林縣新住民同心關懷協會總幹事曹麗娟今天都到場支持，現場並邀請專家學者就新住民的相關法律問題及生活扶助提供諮詢服務，並教大家製做Q餅，習得一技之長。

張麗善因膝蓋受傷開刀坐在輪椅上和大家噓寒問暖，新住民姊妹都為她打氣加油，緊緊擁抱並叮嚀她要保重，讓她相當感動。

張麗善表示，身為女性，她比誰都了解女性出嫁外地的心情，肯定新住民是最該被感謝的一群人，他們從世界各地不同國家遠渡重洋，嫁到臺灣照顧另一半，養育臺灣的下一代，應該對她們肅然起敬。

張麗善也談及曾辦過雲林縣第一屆表揚新住民活動，當時一名新住民婆婆激動地對她說，他們家燒好香才能從那麼遠的地方找到這個好媳婦，讓她非常感動，發願要推動更多照顧新住民姊妹的政策。

許宇甄以自己從台北嫁來雲林，某種程度也算新住民，感謝雲林人熱情與包容，讓自己沒有感受到隔閡，深信張麗善一定會當個好縣長，支持與保障新住民權益。