上前線！國民黨中央強勢介入地方發號施令固本攻堅

九合一選戰進入白熱化階段，國民黨中央最近開始視選情發展，強勢介入部分直轄市、縣市長候選人競選總部發號施令，協助固本或攻堅，期為當地選情推一把助力。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-10-14 18:14

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選戰進入白熱化階段，國民黨中央最近開始視選情發展，踩進最前線，強勢介入部分直轄市、縣市長候選人競選總部發號施令，協助候選人陣營固本或攻堅，期為當地選情推一把助力。

黨內人士指出，中央輔選幹部密切關注各地民調發展變化，只要趨勢線出現停滯，或向下、對手上升，國民黨副主席兼秘書長曾永權與組發會主委李哲華就會親赴當地督軍了解情況，像新竹縣長候選人楊文科自九月底成立競選總部以來，藍軍支持者回流數只有5成，顯示仍有許多藍軍觀望，曾、李兩人上週就到楊文科總部開會，下指導棋，最近另一個例子就是主動跑到台中市長候選人盧秀燕總部，下令要求盧陣營規劃舉辦反空污遊行活動。

知情人士透露，先前環保團體公布要在台北、高雄舉辦遊行，黨中央認為盧秀燕做為藍營這次反空污訴求的領頭羊，不應該缺席，因此主動跑到台中市與盧總部開會，要求在台中市籌辦十一月十一日與高雄市同步遊行，後來環保團體增加十八日的台中場後，才改由環團接手主辦，但黨中央仍將配合中部地區動員，根據中央輔選團隊盤算，盧秀燕過去始終只能微幅領先對手林佳龍，無法拉開差距，如果透過十八日這場遊行，可望發揮催化劑的功能，進一步與對手拉開差距。

黨內人士表示，中央無意接管地方總部，只是介入參與，「推他們一把」，像新竹縣、高雄市目前呈現近五五波、微幅落後態勢，就主動督促候選人總部加快節奏，以期早日進入黃金交叉，黨魁吳敦義日前親赴台南市總部面授機宜，十五日、十六日則會花很多時間在新竹縣。

此外，深藍票源面臨叛將爭食的問題，也是國民黨中央要協助各候選人總部解決的重點。

據悉，為了幫助嘉義市長候選人黃敏惠補強眷村區塊，脫黨參選的蕭淑麗在有四、五千票之多的嘉義市眷村「經國新城」搶票問題，吳敦義親自下令黃復興黨部主委金恩慶「專案處理」，另像防範民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩、桃園市長候選人楊麗環等屬性接近對手爭奪藍軍選票，也都是黃復興黨部要協助藍營候選人處理的狀況，日前楊麗環跑到黃復興外圍系統的軍事院校退伍軍人團體開會現場，即遭黃國園黨部主委于北辰驅趕。

黨內人士指出，先前台北市長候選人丁守中競選總部就連各區後援會成立時間都喬不定，丁陣營與市黨部意見不一，因此黨中央就曾強勢介入主導，替雙方定案，曾永權、李哲華還每週固定與丁總部開會，如今丁陣營已上軌道，曾、李也就取消出席會議，如今只有組發會幕僚人員列席。