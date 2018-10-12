柯市府9項綠能政績都不見 姚文智譏諷「柯萊爾」

民進黨台北市長參選人姚文智召開「體驗柯文哲市政」記者會，檢驗柯的施政成效。（記者蔡亞樺攝）

2018-10-12 11:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今日召開「體驗柯文哲市政記者會」，細數台北市長柯文哲執政近4年來，任內重大綠色節能政策都夭折，包括標榜電動車的U-car卻有9成是燃油車、電動公車六都唯一掛零、任內無一條捷運，9月一場大雨造成135處道路淹水，海綿城市政策破功等9項失敗政績。

除了點出柯文哲的綠能政策失敗，姚文智還仔細檢驗柯文哲近日出版「我們的台北藍圖」施政藍圖，發現大巨蛋、美河市及雙子星等重大工程都不見，姚文智批評柯「綠的他都騙，大的都不見」，譏諷柯是「柯萊爾（意即英文）LIAR」。

上週姚文智召開第一場檢驗柯文哲施政記者會，抨擊柯自豪的還債520億元根本是作帳，姚今日召開第二場檢驗柯文哲施政的記者會，主題鎖定柯的綠色節能政策，發現多項政策都是失敗。

姚文智指出，北市府喊了2年多的U-car共享電動汽車，昨日終於與業者簽約上路，卻是90台燃油車與10台油電混合車，根本是選前的濫竽充數政績。全國電動公車上路多年，五都超過200輛，公車最多的北市一輛電動公車都沒有。

姚還說，柯4年前提出的柯P新政，提到尖峰用電20％要自己生產，北市再增加100MW的裝置容量，但截至今年9月僅僅9.76MW，全國排第17名。基隆河連兩年發生大量烏魚暴斃，難道這是強調綠色環保與親水城市該有的嗎？

姚進一步指出，八里污水處理廠偷排放廢水700次，遭到新北市環保局開罰，出訪日本宣示要以TOD為導向的都市計畫通盤檢討也沒做，淪為口號，還有推出1280月票花了1億元，運量卻只提高1％，捷運東環段進度落後，在網路僅一份簡報，什麼都沒做，根本是「綠的都在騙」。

最後，姚文智主張自己的綠能政策將以持續推廣公共運輸為目標，善用綠能作為北市都市發展的動力，還有整頓都市環境包括綠地擴大，讓每人享有的綠地面積增加，因此河川與周邊郊山也是發展的方向，他也將致力於推動小農與有機農的綠色農業。