德國深海研究船最新底岩鑽機 將在台灣做這檔事…

太陽號抵達高雄港，停靠香蕉碼頭。（記者洪定宏攝）

2018-10-12 11:23

〔記者洪定宏／高雄報導〕甲烷水合物「可燃冰」被稱為新能源，粗估台灣西南海域蘊含5000億立方公尺，吸引德國布萊梅大學最新深海研究船太陽號（R/V Sonne）前來探勘，今天上午抵達高雄港香蕉碼頭，將於10月15日至11月17日，以最新的底岩鑽機（MeBo-200）採集海底岩心探測。

台灣大學海洋研究所副教授林曉武表示，2013年3月來台探勘的太陽號為舊型船隻，當時沒有採樣，後來已報廢；今天抵高的是2014年下水的船隻，比舊船更大，搭載最新的底岩鑽機，曾在北海測試，再到紐西蘭實際探勘

林曉武指出，新型底岩鑽機可在海面下2000公尺作業，鑽探深度達200公尺，能擊碎岩石。

林曉武表示，甲烷水合物又稱「可燃冰」，主要分佈在大陸邊緣深水陸坡海域，全球已知含量為石油蘊含量2倍，可能是21世紀新能源。

高雄市海洋局會同德國在台協會、高雄大學、台灣大學，將於今天下午舉辦歡迎儀式，出席者包括德國在台協會處長王子陶、科技部司長黃心雅、高市府秘書長趙建喬、德國布萊梅大學海洋環境科學研究中心暨太陽號首席科學家波曼博士、基爾亥姆霍茲海洋研究中心暨太陽號副首席科學家本登博士、太陽號研究船船務公司負責人馬倫等。

太陽號將探勘台灣西南海域的「可燃冰」含量。（記者洪定宏攝）