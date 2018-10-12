藍委吳志揚再咬高通和解案 控公平會有「黑箱內幕」

2018-10-12 10:41

〔記者施曉光／台北報導〕緊咬高通和解案的國民黨立委吳志揚今日再度爆料所謂「53張本票下的秘密」，指控公平會在高通和解案上有「黑箱內幕」，並要求公平會對高通234億罰鍰的免罰，立刻停止履行和解。

吳志揚指出，公平會主委黃美瑛週一在立法院針對公平會兩位委員顏廷棟、張宏浩離職原因的答詢是公然說謊，他說，公平會今年5月9日決定向高通和解的會議上，該兩位委員不同意和解也明確表達後，就在通過的第一時間當著黃美瑛及副主委彭紹瑾、主秘辛志中、製競處長張恩生、法務處長吳翠鳳等眾人面前請辭，而非黃美瑛解釋兩人是為了回校任教。

吳志揚表示，公平會與高通和解才是讓這兩個委員衍生義憤請辭的原因，回校任教只是請辭結果，黃美瑛的答詢是睜眼說瞎話，而且公平會5月9日這場關鍵會議，雖然歷經對234億罰鍰和解的異議，以及公平委員的人事變動，但事後記錄除只用「照案通過」4字草草了事，而且不存在黃美瑛的「共識決」說法，他要求公平會立刻公布會議錄音檔，就能證明謊言。

吳志揚還爆料公平會8月8日1396次委員會議通過決議的和解筆錄內容，指公平會將高通提交的53張剩餘本票，竟返還給對方，他計算在原234億罰鍰扣除高通已繳27億後，207億對應53張本票，一張約有3.9億面額，回推原234億罰鍰，則共約60張本票。

吳志揚說，他不解公平會為何把剩餘的53張本票急著還出去？著急的結果，就是高通還沒兌現投資承諾，公平會手上的武器就提早奉送，萬一遭到反悔，我國就將賠了夫人又折兵。

吳志揚還說，現在連高通真正承諾的投資內容，外界都還被蒙在鼓裡，因為高通必須履行一份中文及英文互譯的「行為承諾書」文件，公平會至今仍拒絕公開，甚至連「行為承諾書」的存在都不曾對外說過，明顯規避監督，大搞黑箱，外界如何知道其中沒有圖利，也沒喪權辱國？

吳志揚質問，公平會在蔡英文總統「同慶之旅」出發美國前兩天，所宣布免罰美商高通的234億和解條件中，有何不可告人之處？難道真如現任公平委員洪財隆3月臉書PO文所道，涉及到國安，甚至外交、國防層面秘密？

他呼籲公平會立即停止履行違法且爭議過大的和解，更該誠實公告案件內容，並預告在後續案情上，還會有更多事證浮出，要求黃美瑛坦蕩開誠佈公。