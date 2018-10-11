「在漁光島Cos荷蘭人」 蘇煥智：熱蘭遮城應在此重現

2018-10-11 19:43

〔記者邱灝唐／台南報導〕導演魏德聖日前提出在台南後壁重建熱蘭遮城園區，但無黨籍台南市長參選人蘇煥智認為，異地重建不應離歷史現場太遠，最為適切的地點反而是漁光島，屆時不僅能重現「沙洲上的堡壘」，園區內也可找人Cos成荷蘭人、平埔族群、日本人及漢人，讓歷史場景再度上演。

蘇煥智說，選在漁光島有幾項優點，除了與當年的歷史現場相近，還能充分與既有的安平古堡、商圈及相關業者結合，而且漁光島多數是國有土地，市府主導之下能解決用地，且避免炒作，若是基地範圍不夠大，也可從淤積的水庫中載運淤泥進行小部分的填海造陸；他說，若是能順利重建，屆時也可吸引國際郵船停泊！

蘇煥智說，「重建熱蘭遮城及大員市鎮」是讓台南成為台灣歷史文化首都很重要的一步，所以市府應該挑起重擔，而非全部交由民間投資，若他當選市長，會立即設立重建基金且邀請歐洲等國際資金共同投資，屆時整個園區不僅是大航海時代的影城，更是一個由17世紀荷蘭人、平埔族群、日本人、漢人Cosplay經營管理的場域，將台灣重新與海洋連結。

對此，台南市文化局長葉澤山說，在安平重建確實是最好，但當地很難找到100公頃的土地，尤其要更改大多是保安林地的漁光島地目，恐怕要花費大量時間，反觀後壁烏樹林是台糖土地，而且屆時還可帶動烏樹林糖廠、無米樂等溪北觀光，至於市府的投入程度，得看第二階段簽約內容再決定。