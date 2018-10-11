反制柯文哲、侯友宜 台灣國今到侯總部踢館

2018-10-11 15:37

〔記者葉冠妤／新北報導〕反制雙北柯、侯行動平台約20人，今下午到國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部踢館，除拿出侯友宜東廠錦衣衛的看板，左批侯友宜過去運用威權保護傘，迫害鄭南榕，右罵柯是中國馬前卒，依靠中國勢力，一行人還高喊「柯侯都落選，雙北保平安。」

公投護台灣聯盟蔡丁貴說，「今天來這裡會驚啦」，因侯友宜曾擔任警政署長，身旁還有很多兄弟，而他的兄弟則都被侯友宜逼到自焚燒死、跑路；蔡說，侯友宜在1989年逼死鄭南榕，卻拖推說是要救鄭，「這種話你聽得下去？」更何況侯友宜至今仍堅持，若時空重演，他還是會再執行一次、繼續抓鄭南榕，蔡丁貴怒批，侯已經享受過榮華富貴，現在還要再靠勢，攀附中國國民黨，想要再爬更高，「沒跟你（指侯）追究，已經很對不起社會了。」像這樣心態的人，不適合做一名市長。

蔡丁貴還說，民進黨新北市長參選人蘇貞昌也應該出面跟大家道歉，指蘇貞昌當年「眼睛被蛤仔肉糊到」（台語的識人不清）提拔侯友宜，才讓侯友宜今天那麼囂張。

台灣國辦公室主任陳峻涵表示，他們這個世代對侯友宜情感非常糾葛，第一次認識他是他以英雄形象解救被陳進興挾持的南非武官，但當更多一點了解，侯也侵門踏戶、害鄭南榕被迫自焚，他的英雄形象瞬間變為魔鬼的撒旦，今天大家都看到，侯友宜針對過去造成的錯誤，態度如此傲慢，展現黨國威權思想，這兩塊東廠錦衣衛的銜牌，將會有志工隨時拿到侯友宜的總部漫步，要讓新北市民知道侯友宜的真面目。