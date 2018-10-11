最想問柯文哲 姚文智：怎麼這麼會說謊還能融入眼淚？

2018-10-11 13:51

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天提到，若當面與市長柯文哲辯論，最想問的問題是「怎麼這麼會說謊？」尤其國安會講稿事件，不但在訪談說謊，還能語帶哽咽融入眼淚，直言「不簡單、真厲害，滿佩服的」。

姚文智今天中午參加直播節目「未來市長講」，主持人沈春華提到，節目針對六都市長參選人邀約暢談，爭取連任的柯文哲目前尚未答應，姚文智旋即表示很不應該，不過柯連辯論也不參加。

談到民調低迷，姚文智表示，民調有真有假，假的更是別有目的，加上今年選舉中，社群媒體、網路直播發達，且民進黨全面執政，有些支持者對改革進程，持不同意見，因此還在擺盪，尚未明確表態。

他也說，包括北市在內，每個縣市的民進黨參選人民調都少了15%左右，像宜蘭、高雄都是，以自己在高雄待10年，不認為高雄選情五五波，「韓國瑜必敗無疑」，台北市選情則最難預料，但目前已感受到支持者回流。他也認為，選舉變幻莫測，網路聲浪不會全然轉為選票，「大家記得周子瑜的事件嗎？」

提到柯文哲施政，姚文智再批「還債520億說」，他說其中的440億是人民納稅錢，另外80億是基金調度，稱還債其實只是挪用其他錢。至於外界關切的大巨蛋，姚要柯不要再胡說八道，若給4年任期仍無法解決，那就換他來做，「你以為方法別人沒有？」他預告，接下來會開記者會詳談大巨蛋究竟如何解決。

姚文智認為，民進黨在台北市選戰，總統蔡英文、行政院長賴清德接連替他站台，代表黨內整合得不錯，過程雖有小插曲，「但國民黨還比我們糟糕」，自家議員參選人邀請柯文哲站台競選總部，「我們還沒有欸」，提醒國民黨市長參選人丁守中要小心。

談到若辯論最想當面問柯的問題，姚說，「怎麼這麼會說謊？真厲害！」「像還債就是liar（騙子）」；他也說，大家都知道，國安會講稿事件，柯受訪不但可以說謊，還可以語帶哽咽融入眼淚，「不簡單，滿佩服的」。