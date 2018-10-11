徐定禎陣營砲轟徐耀昌 「只顧自肥施政不仁」

2018-10-11 11:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰倒數44天，無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎競選團隊再發布新一波選戰攻勢，砲轟國民黨籍縣長徐耀昌「施政不仁」，上任以來大砍社福福利、社區發展補助、教育文化支出、警消加勤津貼，且財政歲入、經濟發展支出短少，但卻讓自家人任高官、住豪宅、坐名車代步。對此批評，徐耀昌陣營尚在研議暫未回應。

徐定禎陣營列出近三年度苗栗縣政府決算數字與前縣長劉政鴻最後一年主政做比較，指出生育津貼從3萬4千元銳減為6600元；社區發展、巡守補助短少13億；取消國中小營養午餐、教科書、安親課輔費用22億元；獲中央補助2.6億長照預算，卻因執行不力，被追回1.2億，質疑徐耀昌「有錢也不會辦事」。

此外，徐定禎陣營更比較財務狀況相近的南投縣，在國民黨籍縣長林明溱執政下，不僅提供免費營養午餐，財政歲入仍維持正成長，反觀苗栗歲入卻短少19.2億，經濟支出更短少65億，在財政及觀光評比上皆在全國敬陪末座。

徐定禎陣營抨擊，徐耀昌屢屢將財政窘境推給民進黨制肘，但事實上苗栗財政被中央管控是馬政府執政時期決策，徐耀昌上任後推出七大場館收費不僅未增加收入，反讓遊客大量流失，導致虧損嚴重，使得中央對苗栗縣政府挽救財政能力失去信心。

徐定禎新一波文宣以「高官現形記」為主軸，指徐耀昌無心、無能改善縣政，反倒讓女兒任高官、給妻子買豪宅、自己動用消防救災預算買250萬的豪華座車代步，譏諷徐耀昌「幸福永續」口號是限定自家人。而對此連串指控，徐耀昌陣營尚在研議，暫未回應。