玉山論壇演說 南非前總統：領導人需有改變的勇氣

2018-10-11 10:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕南非前總統戴克拉克（Frederik Willem de Klerk）今在玉山論壇發表演講時提到，在改變的時代，身為領導人，必須認定改變創新的需要。他認為，當前領導人的挑戰，並非聽選民要什麼、就給他們什麼，而是如何說服選民什麼對他們是最好，「甚至可能需要犧牲才能達到這些願景」，領導人的責任就是把最好的目標呈現在選民眼前，讓這些願景能實現。

戴克拉克致詞時首先提到，這是他政治生涯第九次來到台灣，他認為，在全球政治動盪的時代，玉山論壇的主題、區域合作變得越來越重要，雖然人們總是安於現狀、不希望從根本上改變，但在改變的時代，必須接受改變。戴克拉克並引述南非轉型經驗，強調身為領導人必須有改變的勇氣，藉此界定如何帶領人民達到好的目標與願景。

戴克拉克並建議，當台灣嘗試發展清楚的願景，同時也需要說服區域中的其他決策者，一同跟隨這個願景，把所有行動計畫組合起來、加以實現。

由台灣亞洲交流基金會主辦的第二屆玉山論壇以「共創區域榮景」（Working Together for Regional Prosperity），今年共邀請來自18國共計48位國際講者與亞洲青年領袖出席，其中包括來自印度、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南

、新加坡、柬埔寨、緬甸、澳洲與紐西蘭等11個新南向政策關注國家的代表。

此外，2014年諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）、南非前總統戴克拉克（Frederik Willem de Klerk）與美國環保署首席副助理署長西田珍（Jane Nishida）也出席玉山論壇，並在論壇中發表演講。