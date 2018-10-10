總統國慶演說不提92共識 中國官媒嗆：做好台海情勢升級準備

蔡英文總統今日在國慶大會發表演說。提出4個「不會」，包括「不會貿然升高對抗、不會屈從退讓、不會走向衝突對抗、也不會背離民意，犧牲台灣主權。」中國官媒對此嗆：「台海的事情今後注定輕鬆不了。」（記者羅沛德攝）

2018-10-10 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今發表國慶談話，針對兩岸關係提出4個「不會」，包括「不會貿然升高對抗、不會屈從退讓、不會走向衝突對抗、也不會背離民意，犧牲台灣主權。」中國官媒對此嗆：「台海的事情今後注定輕鬆不了。」

總統蔡英文表示，美中貿易衝突之下，國際經貿秩序受到衝擊，中國不斷挑戰區域現狀，台灣處在第一線，受到的壓力自然巨大，但面對中國文攻武嚇和打壓，台灣會維持穩定沉著態度化解。她強調，維護2300萬人民自由民主，捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，是台灣人民最大的公約數，每一個政治人物和政黨都應捍衛到底。

蔡同時提及，台灣過去因為堅持價值理念，讓越來越多理念相近國家，表達對台灣的支持，尤其是美國國會近期通過的許多友台法案，美國副總統彭斯也公開譴責中國打壓台灣。另外，她也提到日本和歐盟長期以來對台灣的聲援。

針對總統蔡英文的國慶談話，中國官媒《環球時報》下午刊登一篇社論，稱蔡英文沒有在「九二共識」問題上有任何回頭的意思，還在談話中呼應美副總統彭斯日前的演說，意圖將台灣與西方的價值同盟變成更加正規的戰略同盟關係，不過蔡英文也同時提到台灣不會貿然升高對抗，而讓兩岸關係陷入險境，《環時》批蔡「賊心很大賊膽稍小」。

《環球時報》聲稱，彭斯講話以及美國對中國的一系列強硬舉措，讓「台獨」受到鼓舞，認為中國需要做好台海緊張升級的準備，尤其要把軍事準備進一步強化，讓台灣政府認清，一旦台海爆衝突，沒有力量能夠幫他們，華盛頓也做不到。